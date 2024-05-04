Італія

Португальський фахівець є пріоритетним варіантом для "россонері".

Мілан продовжує розглядати кандидатів на заміну головному тренеру Стефано Піолі у міжсезоння. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, клуб розглядає три кандидатури – Сержіу Консейсау, Рубен Аморім та Паулу Фонсека, при цьому наставник "драконів" – пріоритетний варіант.

Зазначається, що керівництво "россонері" вже зв'язалося з Консейсау, незважаючи на те, що він нещодавно продовжив контракт з португальським клубом.

Сам Консейсау налаштований на те, щоб залишити Порту, оскільки перемогу на виборах нового президента клубу здобув Андре Віллаш-Боаш.

Після 34 турів Мілан набрав 70 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А.