Португальський фахівець є пріоритетним варіантом для "россонері".
Сержіу Консейсау
04 травня 2024, 10:21
Мілан продовжує розглядати кандидатів на заміну головному тренеру Стефано Піолі у міжсезоння. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, клуб розглядає три кандидатури – Сержіу Консейсау, Рубен Аморім та Паулу Фонсека, при цьому наставник "драконів" – пріоритетний варіант.
Зазначається, що керівництво "россонері" вже зв'язалося з Консейсау, незважаючи на те, що він нещодавно продовжив контракт з португальським клубом.
Сам Консейсау налаштований на те, щоб залишити Порту, оскільки перемогу на виборах нового президента клубу здобув Андре Віллаш-Боаш.
Після 34 турів Мілан набрав 70 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А.