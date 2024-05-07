Італія

Віце-президент Інтера прокоментував ситуацію з форвардом.

Віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті розповів щодо подальших виступів Лаутаро Мартінеса.

"Він точно буде нашим капітаном і наступного сезону. Він продовжує контракт, він залишається", — цитує Хав'єра ресурс DAZN.

Зараз Лаутаро планує підписати нову угоду з Інтером. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону 26-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 26 голів та віддав 6 асистів.