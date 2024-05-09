Італія

Для наставника "нерадзуррі" це третя нагорода цього сезону.

Головного тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі визнано найкращим наставником італійської Серії А за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця "нерадзуррі" набрали 13 очок із 15 можливих. На їхньому рахунку перемога над Міланом, завдяки якій Інтер оформив чемпіонство у Серії А.

Для 48-річного італійця це третя нагорода цього сезону. Раніше він був найкращим за підсумками жовтня та січня.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Фрозіноне. Гра відбудеться завтра, 10 травня.