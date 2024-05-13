Італія

Коментар щодо подальшої роботи у команді.

Президент Аталанти Антоніо Перкассі висловив думку стосовно майбутнього Джан П'єро Гасперіні у клубі.

"У нього контракт ще на один рік, але якщо він представить нам якусь пропозицію, ми це розглянемо... звичайно, нам буде сумно! Ми були б відкриті для обговорення, але не думаємо про це", — цитує Антоніо Sky Sports.

Наразі у команді хочуть продовжити угоду з тренером.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи Аталанта виграла в Марселя з рахунком 3:0 та зіграє на наступній стадії турніру.