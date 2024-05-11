Італія

Півзахисник Інтера прокоментував розгром Фрозіноне.

Міланський Інтер у тридцять шостому турі італійської Серії A розгромив Фрозіноне на полі суперників.

Фрозіноне — Інтер 0:5 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "змій" Давіде Фраттезі прокоментував виступ власної команди.

"На попередню гру трохи вплинуло святкування, але таке з кожною командою може трапитись. Важливо надалі не справляти поганого враження своїми виступами, і сьогоднішня гра була правильною відповіддю на критику.

Ви завжди повинні добре тренуватися, бо коли тренер залучає вас до стартового складу, ви можете побачити різницю в тому, як ви працюєте насправді й як маєте працювати за планом. Завжди треба викладатись на 2000% і бути професійним.

Саме тому секрет моєї форми полягає в тому, щоб викладатись на тренуваннях по максимуму. Наступного року я сподіваюсь повторити з командою те, що ми зробили цього року. Я покладаюсь на рішення тренера.

Виходити на поле Джузеппе Меацца — це величезні емоції щоразу. Навіть якщо на наступну таку ще доведеться довго чекати. Це як постійна вечірка перед нашими вболівальниками", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти римського Лаціо.