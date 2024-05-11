Керманич прокоментував промоушен свого колективу.
Сеск Фабрегас, Getty Images
11 травня 2024, 11:23
Напередодні італійський Комо вперше з сезону-2002/03 зумів повернутись до Серії A.
Це сталось за підсумком нічийного домашнього матчу проти Козенци (1:1) та супутньої поразки Венеції в грі проти Спеції (1:2).
Після завершення гри асистент головного тренера Осіана Робертса Сеск Фабрегас провів емоційну бесіду з власними підопічними.
"Перш за все, вітаю вас усіх. Ви дійсно провели чемпіонський сезон. Завтра тренування о 10:00.
Але перед тим, як ми зараз вийдемо на поле до вболівальників, я хочу сказати одне: наберіться сил, тому що цей рік — це ще нічого.
Це була лише розминка. Наступного року треба більше ефективності, більше роботи.
І на сам кінець, як я й обіцяв, а ви, хлопці, цього хотіли... Поїхали на Ібісу?!", — заявив іспанський фахівець.
Нагадаємо, що в сезоні-2017/18 Комо оголосили банкрутом та понизили до Серії D.