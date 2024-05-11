Італія

Обидва рази неаполітанці постраждали від Болоньї.

У 36 турі Серії А Наполі приймає Болонью. Протягом перших 12 хвилин гості встигли відзначитися двічі.

За даними OptaPaolo, "партенопейці" поступаються у два м'ячі після перших 15 хвилин поєдинку в рамках чемпіонату Італії вперше з 7-го березня 2010 року.

У 27 турі Серії А-2009/10, колектив Вальтера Маццаррі гостював у Болоньї. Тоді, неаполітанці зазнали поразки з рахунком 2:1, пропустивши від Марсело Салаєти на 7-й хвилині матчу і від Адаїлтона на 12-й.

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