Колектив Стефано Піолі фактично гарантував собі другу сходинку.
Мілан - Кальярі, Getty Images
11 травня 2024, 23:50
У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Кальярі.
"Россонері" впевнено здолали опонента і практично гарантували собі друге місце в Серії А за підсумками сезону.
Мілан - Кальярі 5:1
Голи: Беннасер, 36, Пулішич, 59, 87, Рейндерс, 74, Леау, 83 - Нандес, 63
Мілан: Спортьєлло — Калулу, Габбія (Томорі, 46), Тіав, Флоренці (Ернандес, 68) — Муса, Беннасер (Побега, 84), Рейндерс — Пулішич, Жиру (Леау, 46), Чуквезе (Окафор, 46)
Кальярі: Скуффет — Міна (В'єтеска, 88), Доссена (Ацці, 75), Оберт — Дзаппа, Праті, Сулемана, Дейола (Орістаніо, 76), Нандес (Лападула, 75) — Лувумбу, Шомуродов (Мутандва, 82)
Попередження: Беннасер, Габбія — Міна.