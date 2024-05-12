Італія

Алжирець ще й відзначився забитим м'ячем в якості капітана "россонері".

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер прокоментував перемогу над Кальярі в матчі 36-го туру італійської Серії А (5:1). Цитує 26-річного алжирця DAZN.

"Це був складний місяць. Нам довелося реагувати, і сьогодні ми це зробили. Ми хочемо виграти матчі, що залишилися. Сезон ще не завершений. Коли ти граєш за Мілан, ти завжди повинен вірити. Атмосфера була дивною, але ми — сім'я.

Для мене бути капітаном Мілана — це велика честь. Я завжди віддаю на полі всі сили на благо команди. Це винагорода за мою роботу.

Я присвячую свій гол своїй мамі. Я люблю її, інших слів немає", — сказав Беннасер.