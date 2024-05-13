Італія

Керманич Аталанти прокоментував завдання команди на завершення сезону.

Напередодні бергамаська Аталанта здолала римську Рому в домашньому поєдинку тридцять шостого туру італійської Серії A.

Аталанта — Рома 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Цей успіх "Богині" дозволив переслідувачам "вовків" накшталт неаполітанського Наполі залишити за собою шанси на потрапляння до Ліги Європи УЄФА.

Не секрет, що головного тренера Аталанти Джана П’єро Гасперіні свого часу пов’язували чутками з роботою на півдні Італії, але в 2011 році він обрав міланський Інтер.

"Мої відносини з Де Лаурентісом? Це почалось ще в 2011 рік, але тоді я перейшов до Інтера.

Треба сказати, що президент Наполі мене дуже поважав, навіть потім, коли я відмовився від його щедрої пропозиції.

Не знаю, що він там про мене казав, але зараз я думаю тільки про завершення сезону з Аталантою.

Кожен матч для нас є вирішальним. Якщо ми наберемо три очки в лізі — завдання виконано, якщо ми виграємо Кубок Італії — завдання виконано, якщо ми виграємо Лігу Європи — завдання виконано.

Такого в своїй кар’єрі я не пам’ятаю. Але поки що ми взагалі нічого не зробили", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе на Стадіо Олімпіко в фіналі Кубка Італії проти туринського Ювентуса.