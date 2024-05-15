Італія

Римський клуб не готовий вкластись у гравця виключно ротації.

Іранський нападник Сердар Азмун поступово завершує термін оренди в італійській Ромі та вже незабаром має повертатись до свого базового клубу — леверкузенського Баєра, із яким у нього діє контракт до 2027 року.

Однак подібний сценарій може й не статись — для цього у "вовків" у орендній угоді гравця прописана сума відступних у 12,5 млн євро.

Сума відверто немаленька, оскільки поточну ринкову вартість 29-річного виконавця оцінюється менше — 10 млн євро, відповідно Transfermarkt.

Саме тому керівництво Роми наразі лише вислухало бажання головного тренера Даніеле Де Россі залишити гравця в складі власної команди, проте не готово дати на цей запит жодної відповіді станом на зараз.

Нагадаємо, що Баєр свого часу взимку 2022 року поповнив бюджет країни-терориста на 2,5 млн євро заради трансферу Азмуна.

Сердар у цьому сезоні відіграв 28 матчів, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.