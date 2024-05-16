Італія

Керманич Аталанти прокоментував поразку у фіналі Кубка Італії.

Бергамаська Аталанта напередодні поступилась у фіналі Кубка Італії туринському Ювентусу.

Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власних підопічних.

"Сьогодні ми протистояли сильному супернику, який одразу ж захопив ініціативу і дуже добре захищався. Але ми грали в свою гру, тривалий час відставали за рахунком. Були моменти, і я не думаю, що Аталанта зіграла погано, зовсім ні. Наш суперник точно не зробив більше, аніж ми.

Ми не дуже розчаровані цією поразкою. Звичайно, ми розчаровані через поразку в битві за трофей, але ми грали в свою гру. Це поразка з мінімальним рахунком: нам шкода, але нам потрібно взяти три очки в чемпіонаті, а потім буде фінал Ліги Європи.

Про що ми шкодуємо, так це про травму де Рона. У нас усе ще немає Колашинаца, але, на щастя, ми повернемо Скамакку. Безумовно, ми багато втрачаємо без певних гравців.

Так, це правда, було трохи складно швидко рухати м’яч у цьому матчі. Лише кілька разів ми переходили до швидкої гри. Відсутність Скамакки в цьому конкретному матчі була важкою, я чергував Лукмана і Де Кетеляре на його позиції, а в другому таймі взагалі поставив Туре. Але ясно, що Скамакка в цьому матчі дав би нам більше.

Після того, як вони повели в рахунку, вони знали, як дуже добре оборонятися. Нелегко відкрити простір проти Ювентуса, якщо ти не маєш значної фізичної підготовки.

У другому таймі вони трохи більше відкривались через утому і через наш тиск, але ми не змогли знайти свою гру. Це матчі, які багато в чому залежать від балансу, і я вважаю, що Аталанта провела прекрасний матч. Ми дозволили Юве створити дуже мало моментів.

Ми отримали цей гол у свої ворота через чотири хвилини після початку гри, а потім упродовж 86 хвилин дуже мало разів потрапляли в схожі ситуації. Я пам’ятаю, як Міретті влучив у поперечину воріт, але окрім цього таких небезпечних ситуацій, я думаю, більше не було", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе на виїзді проти Лечче.