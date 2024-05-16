Італія

Захисник Ювентуса прокоментував перемогу у фіналі Кубка Італії.

У фіналі Кубка Італії напередодні туринський Ювентус обіграв бергамаську Аталанту.

Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії

Після завершення гри захисник "зебр" Даніло прокоментував виступ власної команди.

"Складні ситуації дають тобі багато уроків. Останнім часом у нас було багато злетів і падінь, але ми отримали задоволення від гри й мали достатньо відваги, аби долучити черговий трофей до клубного музею Ювентуса.

Ми були сміливими, ішли вперед і здобули цю перемогу. Ми повинні були приділяти увагу деталям. Концентрація і подолання труднощів були правильними з нашими боку, і в підсумку допомогли нам привезти додому Кубок Італії", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.