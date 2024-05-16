Захисник Ювентуса прокоментував перемогу у фіналі Кубка Італії.
Даніло да Сілва, Getty Images
16 травня 2024, 09:10
У фіналі Кубка Італії напередодні туринський Ювентус обіграв бергамаську Аталанту.
Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії
Після завершення гри захисник "зебр" Даніло прокоментував виступ власної команди.
"Складні ситуації дають тобі багато уроків. Останнім часом у нас було багато злетів і падінь, але ми отримали задоволення від гри й мали достатньо відваги, аби долучити черговий трофей до клубного музею Ювентуса.
Ми були сміливими, ішли вперед і здобули цю перемогу. Ми повинні були приділяти увагу деталям. Концентрація і подолання труднощів були правильними з нашими боку, і в підсумку допомогли нам привезти додому Кубок Італії", — заявив бразильський виконавець.
Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.