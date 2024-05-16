Італія

Форвард Ювентуса прокоментував перемогу у фіналі Кубка Італії.

Напередодні туринський Ювентус обіграв бергамаську Аталанта у фіналі Кубка Італії.

Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії

Після завершення гри нападник "зебр" Федеріко К’єза прокоментував виступ власної команди.

"Нашою метою на цей сезон були Кубок Італії та вихід до Ліги чемпіонів. І ось ми тут. Я також говорив про продовження контракту з директором клубу, і ми поговоримо про це ще раз у кінці сезону. Ми спокійно сядемо, обговоримо наші проєкти й продовжимо розмову.

Я хочу залишитись у цьому великому клубі й повернути Ювентус туди, де йому належить бути.

Ми виграли Кубок Італії, і я радий за вболівальників після важких місяців, коли титул чемпіона Серії А вислизнув із наших рук. Ми спробуємо взяти реванш наступного року.

Аллегрі? Оцінку його роботи має робити клуб, а не гравці. Такі речі не в мене треба питати. Нас, як гравців, можна оцінювати за те, що досягли поставлених цілей. Але ми розчаровані, тому що Скудетто було мрією, яка зникла занадто рано.

Це дивовижно — грати за Ювентус. Побачити настільки забитий стадіон, як сьогодні, — це спогад, який я завжди буду носити в собі.

Євро? Я повинен дочекатись дзвінка від містера Спаллетті. Я готовий", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.