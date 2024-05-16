Схоже, керманича Ювентуса після перемоги в Кубку було не спинити.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
16 травня 2024, 12:51
Напередодні туринський Ювентус обіграв бергамаську Аталанта у фіналі Кубка Італії.
Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії
Наприкінці напруженого матчу головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі вибухнув у пориві емоцій та зірвався на представників бригади арбітрів, за що в підсумку отримав справедливе вилучення.
Однак на цьому інцидент себе не вичерпав.
Аллегрі провів лічені хвилини в підтрибунному приміщенні, після чого повернувся на поле для святкування й перетнувся з директором італійської газети Tuttosport Гвідо Вачаго.
Поміж тренером та представником ЗМІ відбулась перепалка, про перебіг якої розповів журналіст.
"Після гри Аллегрі сказав мені: "Ти паскудний директор! Пиши у своїй газеті правду, а не те, що тобі каже клуб".
Послухай, я знаю, куди приїхати і забрати тебе. Я знаю, де тебе чекати.
Я прийду й відірву тобі обидва вуха. Я прийду і наб’ю тобі морду. Напиши нарешті правду в своїй газеті!", — заявив представник преси.
Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.