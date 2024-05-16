Італія

Схоже, керманича Ювентуса після перемоги в Кубку було не спинити.

Напередодні туринський Ювентус обіграв бергамаську Аталанта у фіналі Кубка Італії.

Аталанта — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд фіналу Кубка Італії

Наприкінці напруженого матчу головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі вибухнув у пориві емоцій та зірвався на представників бригади арбітрів, за що в підсумку отримав справедливе вилучення.

Однак на цьому інцидент себе не вичерпав.

Аллегрі провів лічені хвилини в підтрибунному приміщенні, після чого повернувся на поле для святкування й перетнувся з директором італійської газети Tuttosport Гвідо Вачаго.

Поміж тренером та представником ЗМІ відбулась перепалка, про перебіг якої розповів журналіст.

"Після гри Аллегрі сказав мені: "Ти паскудний директор! Пиши у своїй газеті правду, а не те, що тобі каже клуб".

Послухай, я знаю, куди приїхати і забрати тебе. Я знаю, де тебе чекати.

Я прийду й відірву тобі обидва вуха. Я прийду і наб’ю тобі морду. Напиши нарешті правду в своїй газеті!", — заявив представник преси.

Наступний матч туринський Ювентус проведе на виїзді проти Болоньї.