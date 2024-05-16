Італія

Тренер розповів щодо своїх планів.

Мауріціо Саррі прокоментував те, чим планує займатися в майбутньому.

"Моє майбутнє? Зараз я збираюсь пообідати зі своїм батьком", — цитує тренера La Gazzetta dello Sport.

"Через 2-3 роки я зупинюсь і зосереджусь на допомозі своєму муніципалітету та людям, які заслуговують на це за те, що вони робили протягом багатьох років.

Я прив'язаний до Фільїне, я виріс там. Потім я грав у молодіжній команді Фільїне і 5 років у першій команді. Я повинен подякувати тим, хто мене виховав, тренерам і всім тим, хто був частиною моєї кар'єри".

Наразі Мауріціо перебуває без роботи після звільнення з Лаціо.