Італія

Президент Наполі розповів щодо можливого запрошення тренера.

Ауреліо Де Лаурентіс висловив думку стосовно призначення Антоніо Конте головним тренером Наполі.

"Це ви говорите про Антоніо Конте, я ніколи про це не згадував", — цитує Ауреліо інсайдер Фабріціо Романо.

Ця тема була в листопаді, ось і все. Здається, що є лише одна людина, яка може вивести Наполі на найвищий рівень, але це не так".

Наразі клуб шукає нового наставника, який зможе боротися за трофеї.

На даний момент Наполі знаходиться на 9 місці в Серії А.