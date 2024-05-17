Правильні відносини між клубом та його прихильниками.
Кардінале, getty images
17 травня 2024, 16:26
Власник Мілана Джеррі Кардінале в рамках Катарського економічного форуму заявив, що "фанати — це ті, кого він бачить своїми партнерами в міланському клубі". Його слова наводить Tribal Football.
"За ці роки ми, як власники Мілана, відчули саме те, чого очікували. Але знати це теоретично і випробувати це на власній шкурі, зовсім інше. Я кажу це тому, що нашими партнерами в Мілані є вболівальники, і я ставлюся до цього дуже серйозно. В Америці у власників команд і клубів немає такого типу партнерства.
В італійському футболі потрібно ставитися до цього дуже серйозно, і я так роблю. Тут є можливість підвищити професіоналізм того, як вирішуються ці питання. Це більше не хобі для багатих людей. Тепер це багатомільярдні розважальні компанії. У вас має бути баланс. Фанати, очевидно, завжди хочуть перемагати. Іронія в спорті полягає в тому, що якщо ви виграєте щороку, ви робите змагання менш цікавими.
Для того, щоб здобувати трофеї вам необхідно знайти баланс між короткостроковою метою — вигравати щороку і довгостроковою метою — стійким розвитком та послідовністю в зниженні відхилень у результатах. Ці речі не повинні просто приводити до доходу, але натомість повинні збільшувати грошовий потік, і це добре. Реінвестуйте грошовий потік, щоб поліпшити команду і перемогти.
Це доброчинне коло, яке нічим не відрізняється від того, що відбувається в будь-якій іншій компанії. Просто тут час від часу емоції беруть гору, і найкраще, що ми можемо зробити, щоб зберегти цей актив для Італії та вболівальників, — це переконатися, що ми налаштовані на довгостроковий успіх. Тоді очевидно, що ми хочемо перемагати щороку", — сказав Кардінале.