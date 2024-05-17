Італія

Правильні відносини між клубом та його прихильниками.

Власник Мілана Джеррі Кардінале в рамках Катарського економічного форуму заявив, що "фанати — це ті, кого він бачить своїми партнерами в міланському клубі". Його слова наводить Tribal Football.

"За ці роки ми, як власники Мілана, відчули саме те, чого очікували. Але знати це теоретично і випробувати це на власній шкурі, зовсім інше. Я кажу це тому, що нашими партнерами в Мілані є вболівальники, і я ставлюся до цього дуже серйозно. В Америці у власників команд і клубів немає такого типу партнерства.

В італійському футболі потрібно ставитися до цього дуже серйозно, і я так роблю. Тут є можливість підвищити професіоналізм того, як вирішуються ці питання. Це більше не хобі для багатих людей. Тепер це багатомільярдні розважальні компанії. У вас має бути баланс. Фанати, очевидно, завжди хочуть перемагати. Іронія в спорті полягає в тому, що якщо ви виграєте щороку, ви робите змагання менш цікавими.