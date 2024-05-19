Італія

У "биків" наступного сезону буде новий керманич.

Головний тренер Венеції Паоло Ванолі очолить Торіно. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 51-річний італійський фахівець за крок від того, щоб очолити "биків". Ванолі пропонують контракт до 2026 року з можливістю продовження ще на сезон.

Зазначається, що Торіно потрібно буде виплатити один млн. євро компенсації за викуп контракту італійця, якщо Венеція повернеться в Серію А за підсумками стикових матчів.

Паоло Ванолі запам'ятався своєю роботою у тренерському штабі Антоніо Конте в збірній Італії, лондонському Челсі та міланському Інтері. Венецію він очолює з 7-го листопада 2022 року.