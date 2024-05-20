Італія

Італієць привів Інтер до омріяного чемпіонства.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди в сезоні-2023/24.

"Ми святкуємо з 22 квітня, ми бачили мільйони фанів Інтера на вулицях. Я виграв скудетто як гравець, минуло 24 роки, і тепер виграти його як тренер дуже приємно.

З 22 квітня я насолоджувався усіма цими святами, які подарували нам наші чудові вболівальники, я проводив більше часу зі своєю родиною. Після досягнення вершини, ясна річ, ми всі трохи зменшили оберти", — сказав Індзагі.

Раніше Інтер вигравав Скудетто в сезоні-1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 і 2020/21.