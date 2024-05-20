Україна

Коментар гравця після важливої перемоги.

Нападник Руху Таллес Бренер де Паула прокоментував перемогу над Чорноморцем (2:0) в матчі 29-го туру УПЛ.

"Для команди це була дуже важлива гра, адже ми хочемо потрапити в єврокубки, і кожен з нас серйозно готувався до матчу з Чорноморцем. Рух зіграв якісний поєдинок та здобув необхідну перемогу. Тепер команда готуватиметься до важкого матчу з Динамо – ми сконцентровані на своїй грі та хочемо здобути позитивний результат.

Ми знали, що нам протистоятиме сильний суперник і одесити створили кілька небезпечних моментів. Та Рух був гострішим в атаці, відкрив рахунок у матчі. Згодом команда могла подвоїти перевагу, адже створили достатньо моментів, а також не забили пенальті. Загалом ми контролювали гру, Рух добре пресингував суперника і завдяки цьому нам вдалося забити другий гол: спочатку Євгеній Пастух якісно зіграв у відборі, далі м’яч опинився у Карабіна, а Ярослав віддав передачу мені і я забив гол. Після цього ми впевнено довели справу до логічного кінця.

Підтримка вболівальників дуже важлива для нас. Ми чуємо, як глядачі кричать, підтримують Рух та кожного гравця нашої команди. Це мотивує і хочеться тішити людей своєю грою. Приємно також святкувати з вболівальниками голи та перемоги, а також спілкуватись з ними після матчу – це додає позитивних емоцій", — сказав Таллес.