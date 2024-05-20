Гості здолали головного аутсайдера сезону.
Салернітана - Верона, Getty Images
20 травня 2024, 21:27
У рамках 37-го туру чемпіонату Італії Салернітана на своєму полі приймала Верону.
Гості здолали господарів, які вже давно оформили виліт у Серію Б.
Салернітана — Верона 1:2
Голи: Маджоре, 90 - Суслов, 22, Фолоруншо, 45+3
Салернітана: Фьйорілло — П'єроцці, Фасіо (Манолас, 72), Пірола (Маджоре, 46) — Самбія, Кулібалі (Кандрева, 46), Башич, Дзанолі — Чауна, Кастанос (Віньято, 83) — Вайссман (Фуско, 76)
Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Давідович, Кабаль (Маньяні, 67) — Дуда, Сердар — Суслов (Сілва, 81), Фолоруншо (Свідерські, 81), Лазович (Вінагре, 90) — Нослін
Попередження: Самбія, Башич, Чауна — Дуда, Сердар.