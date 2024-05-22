Італія

Туринці задоволені прогресом гравця.

Кар’єра італійського флангового захисника Андреа Камб’язо в туринському Ювентусі розпочалась улітку 2022 року, коли він перейшов із складу генуезького Дженоа за 13,3 млн євро.

Однак уже на наступний день гравця віддали в річну оренду до Болоньї за 2 млн євро, і лише минулого року 24-річний виконавець почав повноцінно тренуватись у складі "Старої Синьйори".

Цей сезон став для нього повноцінним дебютним, і оскільки він з’являвся на полі аж у 39 матчах, забивши три голи та віддавши шість гольових передач, можна стверджувати, що нині Камб’язо — гравець основного складу туринців.

Окрім цього, на нього вже кинув оком такий великий клуб, як мадридський Реал, а італійські ЗМІ стверджують, що взимку Юве відхилив пропозицію в 15 млн євро + бонуси від "одного з відомих клубів АПЛ".

На тлі цієї зацікавленості, "зебри" вирішили оновити контракт футболіста, продовживши його термін дії з 2027 до 2028 року, а також збільшивши зарплатню гравця до 2,4 млн євро за сезон.

Повідомляється, що сторони дуже близькі до укладання угоди.