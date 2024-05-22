Італія

58-річний фахівець не залишиться без роботи після виходу з Мілана.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі, який залишить "россонері" після закінчення сезону, навряд чи залишиться без роботи на наступний сезон. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 58-річного фахівця зацікавлений турецький Фенербахче, який вже розпочав роботу над переговорним процесом.

Також на Піолі претендують два клуби з італійської Серії А, але їхні імена не уточнюються.

Після 37 турів Мілан набрав 74 очки і займає безпечне друге місце в Серії А. У той же час Фенербахче йде другим у турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на три бали.