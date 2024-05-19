"Россонері" дуже довго не дозволяли "бикам" бути настільки результативними в очній зустрічі.
Торіно, Getty Images
19 травня 2024, 14:03
У 37 турі італійської Серії А-2023/24 Торіно розібрався з Міланом на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.
Торіно — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.05.2024
За даними OptaPaolo, "бики" не забивали стільки голів у ворота "россонері" в Серії А з 26 квітня 1959 року.
Тоді, 65 років і 23 днів тому, Торіно і Мілан зіграли внічию з рахунком 3:3.
Керманич туринців Іван Юрич після матчу заявив, що потенційна кваліфікація до єврокубків не змінить його рішення щодо відходу з клубу влітку.
Головний тренер "россонері" Стефано Піолі теж висловився щодо матчу.