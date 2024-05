Мілан офіційно оголосив про те, що досвідчений центральний захисник Сімон К'єр залишить команду влітку цього року на правах вільного агента.

Контракт 35-річного данського центрбека з "россонері" розрахований до кінця поточного сезону, і сторони не будуть його продовжувати.

"Для мене було честю грати за цей клуб, я справді пишаюся цим. Дякую за все, Мілан", — сказав К'єр.

