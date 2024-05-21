Італія

Данський центрбек провів останній сезон у складі "россонері".

Мілан офіційно оголосив про те, що досвідчений центральний захисник Сімон К'єр залишить команду влітку цього року на правах вільного агента.

Контракт 35-річного данського центрбека з "россонері" розрахований до кінця поточного сезону, і сторони не будуть його продовжувати.

"Для мене було честю грати за цей клуб, я справді пишаюся цим. Дякую за все, Мілан", — сказав К'єр.

Нагадаємо, що Сімон К'єр виступав за Мілан із 2020 року, перейшовши з Севільї спочатку на правах оренди, а потім — в якості постійного трансфера.

У поточному сезоні данський захисник зіграв за "россонері" 24 матчі, в яких він віддав одну результативну передачу та заробив одне попередження.