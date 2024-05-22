Ексгравець Аталанти прокоментував прийдешній фінал Ліги Європи.
Алехандро Гомес, Getty Images
22 травня 2024, 14:07
Сьогодні, 22 травня, дізнаємось переможця Ліги Європи УЄФА, у фінальному матчі якої в Дубліні зіграють бергамаська Аталанта та леверкузенский Баєр.
Аталанта — Баєр Леверкузен. Напередодні
Перед протистоянням колишній півзахисник "Богині" Алехандро "Папу" Гомес, який наразі відбуває дискваліфікацію через допінг, розповів про власні очікування від гри.
"Моя Аргентина приїхала на чемпіонат світу непереможеною в 36 іграх до цього. Знаєте, що сталось потім? Ми програли перший матч.
Рано чи пізно всі програють. Баєр — не виключення. Будемо сподіватись, що це станеться саме в цьому фіналі.
Чесно кажучи, перед початком сезону я й не очікував, що Аталанта зайде настільки далеко в цьому турнірі. Але десь починаючи з чвертьфіналу і далі ти граєш тільки заради цього.
Вирішальна іскра була під час перемоги на Енфілді — у цьому немає жодних сумнівів. "Ну що ж, тепер давайте спробуємо виграти цей турнір", — такими мали б бути думки гравців тоді.
Ця команда завжди грає без страху. "Богиня" не знає, як бути інакшою, це — її ДНК", — заявив аргентинський виконавець.
Матч Аталанта — Баєр відбудеться 22 травня, о 22:00.