Італія

Ексгравець Аталанти прокоментував прийдешній фінал Ліги Європи.

Сьогодні, 22 травня, дізнаємось переможця Ліги Європи УЄФА, у фінальному матчі якої в Дубліні зіграють бергамаська Аталанта та леверкузенский Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен. Напередодні

Перед протистоянням колишній півзахисник "Богині" Алехандро "Папу" Гомес, який наразі відбуває дискваліфікацію через допінг, розповів про власні очікування від гри.

"Моя Аргентина приїхала на чемпіонат світу непереможеною в 36 іграх до цього. Знаєте, що сталось потім? Ми програли перший матч.

Рано чи пізно всі програють. Баєр — не виключення. Будемо сподіватись, що це станеться саме в цьому фіналі.

Чесно кажучи, перед початком сезону я й не очікував, що Аталанта зайде настільки далеко в цьому турнірі. Але десь починаючи з чвертьфіналу і далі ти граєш тільки заради цього.

Вирішальна іскра була під час перемоги на Енфілді — у цьому немає жодних сумнівів. "Ну що ж, тепер давайте спробуємо виграти цей турнір", — такими мали б бути думки гравців тоді.

Ця команда завжди грає без страху. "Богиня" не знає, як бути інакшою, це — її ДНК", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Аталанта — Баєр відбудеться 22 травня, о 22:00.