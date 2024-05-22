Італія

Президент клубу пропонує трирічний план з інвестиціями понад 100 млн євро та можливістю збереження ключових гравців.

Болонья намагається зберегти головного тренера Тіаго Мотту після неймовірного сезону, за підсумками якого команда пробилася до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сьогодні та завтра президент клубу Джоуї Сапуто проведе зустрічі з 41-річним італійцем, щоб визначити майбутнє.

За інформацією джерела, Сапуто хоче переконати Мотту залишитися в клубі, запропонувавши трирічний план з інвестиціями на суму 100 млн євро, а також можливістю збереження ключових гравців.

Також наголошується, що Мотта самостійно хоче керувати трансферними справами команди, що не надто задовольняє директорів Джованні Сарторі та Марко Ді Вайо.

При цьому раніше була інформація, що Ювентус уже зв'язався з Моттою та запропонував йому трирічний контракт.

За тур до фінішу сезону Болонья посідає третє місце у Серії А, випереджаючи Ювентус за додатковими показниками. Позаду йде Аталанта, яка має на два очки менше.