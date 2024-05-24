Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 травня 2024 року.

У рамках останнього туру італійської Серії А Фіорентина вирвала перемогу над Кальярі, який напередодні гарантував собі збереження прописки у найвищому дивізіоні країни.

У результативному протистоянні "фіалки" змогли забити аж два голи наприкінці поєдинку, здобувши до свого активу непрості два очки.

Зазначимо, що для головного тренера Кальярі Клаудіо Раньєрі цей матч став не тільки останнім на його посаді, а й останнім в тренерській кар'єрі в цілому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кальярі — Фіорентина у рамках 38-го туру італійської Серії А-2023/24:

Кальярі — Фіорентина 2:3

Голи: Дейола, 65, Мутандва, 85 - Бонавентура, 40, Гонсалес, 90, Мело, 90+12 (пен).

Кальярі: Скуффет (Аресті, 90) — Дзаппа, Міна, Оберт, Аугелло — Дейола (Сулемана, 78), Праті — Нандес (ди Пардо, 90), Віола, Лувумбу (Мутандва, 78) — Лападула.

Фіорентина: Терраччано — Кордеро, Міленкович (Мартінес Кварта, 66), Раньєрі, Бірагі — Бонавентура (Нзола, 74), Мандрагора (Мело, 56) — Іконе (Іван Гонсалес, 56), Барак, Кастровіллі — Белотті (Бельтран, 74).

Попередження: Міна, Сулемана — Мандрагора, Кастровіллі, Бірагі, Бонавентура, Нзола.