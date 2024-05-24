Італія

Коментар щодо майбутнього півзахисника у команді.

Президент Аталанти Антоніо Перкассі висловив думку стосовно продовження угоди з Шарлем де Кетеларе.

"Нам подобається Шарль де Кетелере, ми дуже задоволені ним і будемо продовжувати разом", — цитує Антоніо La Gazzetta dello Sport.

У складі Аталанти Шарль виступає в оренді з Мілана, а також виграв Лігу Європи.

Цього сезону 23-річний гравець провів 48 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 10 асистів.