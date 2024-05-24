Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру італійської Серії А, у якому зіграють генуезький Дженоа та Болонья.

Генуезький Дженоа та Болонья зіграють поміж собою в рамках тридцять восьмого туру італійської Серії A на полі стадіону Луїджі Ферраріс.

Альберто Джилардіно, після поразки від Роми (0:1), залучив до стартового складу Леалі в рамці воріт, тоді як Чіттадіні долучиться до трійки в центрі оборони, Сабеллі, Руслан Маліновський та Торсбі зіграють у центральній вісі, а Гудмундссон та Вітінья гратимуть у парі нападників.

Тіаго Мотта, на тлі нічиєї проти туринського Ювентуса (3:3), використав із перших хвилин Равалью в рамці воріт, тоді як Де Сільвестрі Беукема та Лікоянніс гратимуть у захисті, Ель Аззузі, Моро та Фабіан складуть трикутник у центрі поля, а Орсоліні та Салемакерс розташуються на флангах атаки.

Дженоа: Леалі — Чіттадіні, Вольякко, Васкес — Сабеллі, Маліновський, Френдруп, Торсбі, Мартін — Гудмундссон, Вітінья.

Запасні: Мартінес, Соммаріва, Бані, Маттуро, Гапс, Спенс, Богінен, Стротман, Бадель, Мессіас, Екубан, Ретегі, Анкеє.



Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Лукумі, Беукема, Лікоянніс — Ель Аззузі, Моро, Фаббіан — Орсоліні, Кастро, Салемакерс.