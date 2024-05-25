Італія

Пристрасті розпалюються.

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі, якого було звільнено відразу після перемоги у фіналі Кубка Італії, має намір подати в суд на туринський клуб. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, вся справа в тому, що керівництво "Старої сеньйори" відмовляється виплатити йому частину зарплати, що залишилася за контрактом, яка становить дев'ять мільйонів євро.

Зазначається, що адвокати Аллегрі стверджуватимуть, що його звільнення було абсолютно безпідставне та не може розглядатися, як порушення контрактних зобов'язань, і скористаються цим, щоб домогтися його відходу за обопільною згодою сторін з відповідною грошовою компенсацією.

Раніше повідомлялося, що Ювентус за крок від повної домовленості з Тіаго Моттою.