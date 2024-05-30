Італія

Клуб хоче підписати угоду на інших умовах.

Інтер не дуже задоволений вимогами Лаутаро Мартінеса щодо нового контракту та хоче змінити їх — повідомляє Corriero dello Sport.

Вимоги представників форварда полягають в тому, щоб виплатити 12 мільйонів євро за перший сезон, 14 мільйонів євро за другий і 16 мільйонів євро за третій. Це не дуже задовільняє інтереси команди.

Сам Лаутаро, якого було названо найкращим футболістом нинішньої кампанії Серії А, хоче залишитися у клубі.

Цього сезону 26-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 27 голів і віддав 7 асистів.