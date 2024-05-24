Італія

Ще одна індивідуальна нагорода дісталася представнику чемпіона Італії.

Центрального нападника Інтера Лаутаро Мартінеса визнали найкращим гравцем Серії А за підсумками сезону-2023/24, передає офіційний сайт чемпіонату Італії.

Капітан "нерадзуррі" протягом 33 матчів турніру відзначився 24 голами і 6 асистами. Саме 26-річний аргентинець зараз є найкращим бомбардиром поточного сезону Серії А.

Зазначимо, що нападник Інтера відзначився понад 20 голами протягом однієї кампанії турніру вже втретє поспіль. Цей сезон чемпіонату Італії є для Мартінеса найбільш результативним за час його виступів у ньому.

Нагадаємо, керманича "нерадзуррі" Сімоне Індзагі визнали найкращим тренером Серії А-2023/24, тоді як центрбека Алессандро Бастоні та опорника Хакана Чалханоглу — найкращими захисником і півзахисником.