Італія

Аргентинець блискуче провів минулий сезон.

Лаутаро Мартінес погодився продовжити трудову угоду з міланським Інтером. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, аргентинський нападник прийняв пропозицію про продовження контракту з "нерадзуррі" до 2029 року. Зарплата Лаутаро складе дев'ять мільйонів євро на рік + бонуси.

Таким чином Мартінес стане найбільш високооплачуваним гравцем міланського клубу.

Минулого сезону Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 44 матчі, забив 27 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер незадоволений вимогами Лаутаро Мартінеса щодо нового контракту.