Італія

"Партенопейці" виключають можливість продажу свого капітана.

У Наполі заявили, що правий захисник Джованні Ді Лоренцо не входить до числа гравців, можливий трансфер яких клуб буде готовий розглянути.

Неаполітанці висловилися щодо чуток, які поширює Маріо Джуффреді, власник агенції, що представляє інтереси 30-річного італійця.

"Наполі з подивом зазначає, що вкотре за кілька днів пан Маріо Джуффреді заявляє, що Джованні Ді Лоренцо залишить Наполі. Підкреслимо, що Ді Лоренцо має контракт із Наполі ще на 4 сезони (до кінця червня 2028 року). Він не входить до групи гравців, потенційний перехід яких до іншого клубу буде розглянуто, тож ця можливість виключається", — йдеться в заяві на сторінці клубу в Twitter/X.

У поточному сезоні Ді Лоренцо взяв участь у 47 матчах Наполі в усіх турнірах, відзначившись 2 голами і 8 асистами. Захисник є капітаном "партенопейців".

Раніше повідомлялося, що кілька італійських клубів і дві команди за межами країни вже придивлялися до нього.