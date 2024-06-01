Команду може залишити її нинішній керманич Раффаеле Палладіно.
Алессандро Неста, Getty Images
01 червня 2024, 19:46
Монца шукає наступника Раффаеле Палладіно на посаді головного тренера клубу, оскільки він може перебратися до Фіорентини, передає портал Football Italia.
Контракт 40-річного італійського спеціаліста з клубом розраховано до кінця червня цього року. Вчора, 31 травня, Палладіно помітили у Флоренції, де він веде переговори з Фіорентиною, яку, ймовірніше за все, залишить Вінченцо Італьяно.
За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, генеральний директор Монци Адріано Галліані вже склав короткий список потенційних наступників Палладіно. У ньому опинилися керманичі Реджани (Алессандро Неста), Сампдорії (Андреа Пірло) та Верони (Марко Бароні). Бароні також пов'язують із Кальярі, який залишився без головного тренера через відхід Клаудіо Раньєрі.
У сезоні-2023/24 Монца фінішувала 12-ю в турнірній таблиці Серії А, тоді як Верона посіла 13-ту сходинку.
Реджана в Серії Б завершила кампанію 11-ю, а Сампдорія — 7-ю, вийшовши до чвертьфіналу плей-оф за підвищення, де поступилась Палермо (2:0).