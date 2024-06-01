Італія

Команду може залишити її нинішній керманич Раффаеле Палладіно.

Монца шукає наступника Раффаеле Палладіно на посаді головного тренера клубу, оскільки він може перебратися до Фіорентини, передає портал Football Italia.

Контракт 40-річного італійського спеціаліста з клубом розраховано до кінця червня цього року. Вчора, 31 травня, Палладіно помітили у Флоренції, де він веде переговори з Фіорентиною, яку, ймовірніше за все, залишить Вінченцо Італьяно.

За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, генеральний директор Монци Адріано Галліані вже склав короткий список потенційних наступників Палладіно. У ньому опинилися керманичі Реджани (Алессандро Неста), Сампдорії (Андреа Пірло) та Верони (Марко Бароні). Бароні також пов'язують із Кальярі, який залишився без головного тренера через відхід Клаудіо Раньєрі.

У сезоні-2023/24 Монца фінішувала 12-ю в турнірній таблиці Серії А, тоді як Верона посіла 13-ту сходинку.

Реджана в Серії Б завершила кампанію 11-ю, а Сампдорія — 7-ю, вийшовши до чвертьфіналу плей-оф за підвищення, де поступилась Палермо (2:0).