Італія

Ініціативу туринців повернутися підтвердив президент ECA.

Виконавчий комітет Асоціації європейських клубів (ECA ExCo) провів у Лондоні останнє засідання в цьому сезоні напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом, в якому також взяли участь президент УЄФА Александер Чеферін та генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем.

Перед початком цієї зустрічі президент ECA та паризького клубу Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі оголосив про те, що туринський Ювентус повертається до Асоціації європейських клубів, яку він залишив на тлі першої спроби запуску так званої "європейської Суперліги" як альтернативи для Ліги чемпіонів УЄФА.

"Я починаю зустріч з дуже важливих новин — після кількох останніх зустрічей з керівництвом та власниками я радий повідомити, що Ювентус подав запит на повторне приєднання до ECA, яка буде офіційно оформлено найближчим часом.



Двері ECA завжди відкриті для клубів, які вірять у колективні інтереси, прогресивні реформи та конструктивну співпрацю з усіма зацікавленими сторонами – ми раді, що Ювентус знову приєднається до європейської футбольної родини", — цитує слова Аль-Хелаїфі офіційний сайт ECA.

Нагадаємо, 21-го грудня минулого року Європейський суд визнав незаконними дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році. Суд у своєму комюніке зауважив, що в організацій немає монополії на проведення клубних змагань у Європі, і Суперліга офіційно може бути створена відповідно до європейського закону.