Італія

Клуб хоче підсилити склад півзахисником.

Комо хоче підписати Стефано Сенсі влітку — повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Через декілька тижнів півзахисник стане вільним агентом, тому команда хоче оформити цей трансфер безкоштовно.

Наразі Стефано не входить в план Сімоне Індзагі в Інтері і залишить клуб. Щодо Комо, то колектив Сеска Фабрегаса вийшов у Серію А, а також цікавився Андреа Белотті.

Цього сезону 28-річний гравець провів 5 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.