Клуб хоче підсилити склад півзахисником.
Стефано Сенсі, Getty Images
04 червня 2024, 16:34
Комо хоче підписати Стефано Сенсі влітку — повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Через декілька тижнів півзахисник стане вільним агентом, тому команда хоче оформити цей трансфер безкоштовно.
Наразі Стефано не входить в план Сімоне Індзагі в Інтері і залишить клуб. Щодо Комо, то колектив Сеска Фабрегаса вийшов у Серію А, а також цікавився Андреа Белотті.
Цього сезону 28-річний гравець провів 5 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.