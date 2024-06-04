Італія

У клубі остаточно визначилися з наступником Вінченцо Італьяно.

На посаді головного тренера Фіорентини Вінченцо Італьяно замінить Раффаеле Палладіно, який раніше очолював Монцу, передає офіційний сайт "фіалок".

Із 40-річним італійським спеціалістом підписали контракт, розрахований до кінця червня 2026 року. Угода включає опцію продовження ще на рік. Попереднім клубом Палладіно була Монца, яку він очолив у вересні 2022 року. Під його керівництвом команда провела 73 матчі.

В сезоні-2023/24 Монца фінішувала в Серії А дванадцятою, а з Кубка Італії вилетіла на стадії 1/32 фіналу. Раніше повідомлялося, що серед кандидатів на посаду керманича клубу опинилися Алессандро Неста та Андреа Пірло.

Майбутнє колишнього головного тренера Фіорентини Вінченцо Італьяно наразі оповите невідомістю, але є інформація про те, що він може стати наступником Тіаго Мотти в Болоньї.

"Фіалок" 46-річний італійський спеціаліст очолював із липня 2021 року. З того часу команда провела під його керівництвом 162 матчі. Серед головних здобутків Італьяно з Фіорентиною — два фінали Ліги конференцій УЄФА (2022/23 і 2023/24) і фінал Кубка Італії-2022/23.