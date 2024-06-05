Італія

Президент Наполі прокоментував підписання нового головного тренера.

Італійський фахівець Антоніо Конте став головним тренером неаполітанського Наполі, про що клуб сповістив через офіційні канали.

Після підписання угоди президент "Партенопеї" Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував призначення нового керманича.

"Я дуже пишаюсь тим, що новим тренером Наполі став Антоніо Конте.

Антоніо є топ-тренером, лідером, із яким, я впевнений, ми зможемо розпочати необхідне перезавантаження після завершення циклу, який привів нас до виграшу Скудетто в минулому році, після багатьох сезонів на вершині італійського футболу.

Сьогоднішній день відкриває нову важливу главу в історії Наполі", — заявив італійський функціонер.

Нагадаємо, що заради роботи у Неаполі Конте навіть знизив вимоги щодо власної зарплатні.