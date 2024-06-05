Тренер розповів щодо роботи у команді.
Антоніо Конте, Getty Images
05 червня 2024, 16:56
Антоніо Конте прокоментував майбутній старт роботи у Наполі.
"Наполі – це місце світового значення. Я щасливий і схвильований можливістю зайняти місце на синій тренерській лаві", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.
"Однозначно можу пообіцяти одне: я докладу всіх зусиль для росту команди та клубу. Я та представники мого штабу викладатимуться на повну".
Задля роботи у клубі Антоніо погодився на зниження зарплатні.
У Серії А Наполі зайняв лише 10 місце в таблиці.