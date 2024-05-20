У клубі не дуже задоволені виступами гравців.
Леандер Дендонкер, Getty Images
20 травня 2024, 14:56
Наполі вирішив не викупляти Леандера Дендонкера та Хамада Траоре і сконцентрується на інших варіантах — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Цього літа була можливість викупу Леандера з Астон Вілли за 9 мільйонів євро після завершення орендної угоди. В свою чергу сума трансферу Хамада з Борнмута могла скласти 25 мільйонів євро.
У команді не дуже задоволені виступами півзахисника та вінгера, які не змогли стати повноцінними лідерами.
Зараз Наполі після нічиєї з Фіорентиною займає 10 місце у Серії А.