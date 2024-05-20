Італія

У клубі не дуже задоволені виступами гравців.

Наполі вирішив не викупляти Леандера Дендонкера та Хамада Траоре і сконцентрується на інших варіантах — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Цього літа була можливість викупу Леандера з Астон Вілли за 9 мільйонів євро після завершення орендної угоди. В свою чергу сума трансферу Хамада з Борнмута могла скласти 25 мільйонів євро.

У команді не дуже задоволені виступами півзахисника та вінгера, які не змогли стати повноцінними лідерами.

Зараз Наполі після нічиєї з Фіорентиною займає 10 місце у Серії А.