Італія

Туринський клуб тисне на 29-річного футболіста.

Ювентус почав посилювати тиск на півзахисника команди Адрієна Рабьо. Про це в соціальних мережах розповідає відомий журналіст Ромео Агресті.

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За даними Агресті, туринський клуб пропонує Рабьо довгостроковий контракт. Чинний же трудовий договір 29-річного француза розрахований до кінця червня.

Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що мама Адрієна Рабьо, яка веде його справи, намагається домогтися серйозного підвищення заробітної плати.

У сезоні-2023/24 Рабьо провів за Ювентус 35 матчів, у яких записав на свій рахунок п'ять голів і три результативні паси.