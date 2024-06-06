Італія

Для легенди Мілана це може бути четвертий клуб у тренерській кар'єрі.

Колишній захисник Мілана Алессандро Неста незабаром має очолити Монцу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони змогли досягти усної домовленості про контракт, терміни якого не вказуються.

На своєму новому місці 48-річний італієць замінить Раффаеле Палладіно, який нещодавно очолив Фіорентину.

Останнім місцем роботи Нести була Реджана із Серії Б, з якою він посів 11 місце за підсумками сезону. Також він працював з Маямі, Перуджею та Фрозіноне.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Монца посіла 12 місце у турнірній таблиці Серії А.