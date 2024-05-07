Англія

"Сині" не розраховують на албанського центрфорварда.

Челсі планує влітку припинити співпрацю з центральним нападником Армандо Броєю, нині орендованим Фулгемом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Під час наступного трансферного вікна "сині" працюватимуть над продажем 22-річного албанця. Його контракт із Челсі розраховано аж до кінця червня 2028 року.

Романо зазначає, що Броя перебуває у сфері інтересів кількох клубів Європи. У тому числі, ним цікавляться неназвані представники АПЛ.

Протягом поточного сезону нападник взяв участь у 19 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами, а також у 7 поєдинках Фулгема, записавши на свій рахунок асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки "сині" хочуть заробити на продажі іншого свого нападника Ромелу Лукаку.