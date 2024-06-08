Італія

У клубів існують величезні розбіжності щодо оцінки бельгійського форварда.

На тлі призначення Антоніо Конте новим тренером Наполі з'явилася інформація про те, що італійський фахівець визначив нападника Ромелу Лукаку головною трансферною ціллю неаполітанців у це літнє міжсезоння.

Як повідомляє La Repubblica, Наполі зробив пропозицію "пенсіонерам" щодо підписання 31-річного бельгійського форварда у розмірі гарантованих 15 мільйонів євро та ще 3 мільйонів євро в якості бонусів.

Утім, за інформацією джерела, ця сума є далекою від бажань самого Челсі, який наполягає на виплаті клаусули в майже 45 мільйонів євро, яка прописана в контракті Лукаку.

У сезоні-2023/24 Ромелу Лукаку виступав на правах оренди у Ромі, за яку він зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 4 результативні передачі.