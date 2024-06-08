У клубів існують величезні розбіжності щодо оцінки бельгійського форварда.
Ромелу Лукаку, Getty Images
08 червня 2024, 16:30
На тлі призначення Антоніо Конте новим тренером Наполі з'явилася інформація про те, що італійський фахівець визначив нападника Ромелу Лукаку головною трансферною ціллю неаполітанців у це літнє міжсезоння.
Як повідомляє La Repubblica, Наполі зробив пропозицію "пенсіонерам" щодо підписання 31-річного бельгійського форварда у розмірі гарантованих 15 мільйонів євро та ще 3 мільйонів євро в якості бонусів.
Утім, за інформацією джерела, ця сума є далекою від бажань самого Челсі, який наполягає на виплаті клаусули в майже 45 мільйонів євро, яка прописана в контракті Лукаку.
У сезоні-2023/24 Ромелу Лукаку виступав на правах оренди у Ромі, за яку він зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 4 результативні передачі.