Бельгійський форвард визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.
Ромелу Лукаку та Антоніо Конте, Getty Images
01 червня 2024, 21:21
Незабаром Наполі планує офіційно оголосити про призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера першої команди, при цьому італійський фахівець вже визначився з пріоритетною ціллю свого нового клубу на літнє трансферне вікно.
Як повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі, Конте дуже хоче бачити в Наполі нападника збірної Бельгії Ромелу Лукаку, права на якого належать лондонському Челсі, і з яким фахівець працював у міланському Інтері.
Як стало відомо раніше, "пенсіонери" цього літа хочуть продати 31-річного бельгійського форварда, який визначиться зі своїм майбутнім вже після завершення майбутнього Євро-2024. Зазначимо, що Наполі, у свою чергу, ризикує залишити Віктор Осімген.
У сезоні-2023/24 Ромелу Лукаку виступав на правах оренди у Ромі, за яку він зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 4 результативні передачі.