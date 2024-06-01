Італія

Бельгійський форвард визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.

Незабаром Наполі планує офіційно оголосити про призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера першої команди, при цьому італійський фахівець вже визначився з пріоритетною ціллю свого нового клубу на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі, Конте дуже хоче бачити в Наполі нападника збірної Бельгії Ромелу Лукаку, права на якого належать лондонському Челсі, і з яким фахівець працював у міланському Інтері.

Як стало відомо раніше, "пенсіонери" цього літа хочуть продати 31-річного бельгійського форварда, який визначиться зі своїм майбутнім вже після завершення майбутнього Євро-2024. Зазначимо, що Наполі, у свою чергу, ризикує залишити Віктор Осімген.

У сезоні-2023/24 Ромелу Лукаку виступав на правах оренди у Ромі, за яку він зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 4 результативні передачі.