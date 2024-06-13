Італія

Італійський фахівець у минулому пару місяців попрацював із Віктором Коваленком в Емполі.

Верона на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Паоло Дзанетті.

Угода з 41-річним італійцем розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.

Попереднім місцем роботи Дзанетті був Емполі, який він залишив у вересні 2023 року.

Попереднім наставником Верони був Марко Бароні, який кілька днів тому очолив Лаціо.

За підсумками минулого сезону Верона посіла 13 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.