Італія

Швед розкривається у менеджерській ролі.

Радник власника Мілана Златан Ібрагімович прокоментував призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера Мілана. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я хочу сказати спасибі Піолі, те, що він зробив, залишиться в історії клубу назавжди.

Новим тренером Мілана стане Паулу Фонсека. Ми добре його вивчили, у нього є всі критерії того, чого ми хочемо бачити від керманича команди. Ми вибрали Фонсеку, щоб привнести його індивідуальність міланському колективу і тому що в нас однакові погляди на побудову гри команди. Після п'яти років під керівництвом одного тренера ми хотіли привнести щось нове.

Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. У нас є група менеджерів, які жадають змін і готові до них. У нас є стратегія, якої ми дотримуємося. Ми впевнені в тому, що робимо. все під контролем. Майбутнє цього клубу дуже позитивне. Усе, що ми робимо, — заради Мілана. У нас немає особистих цілей, ми просто хочемо повернути цей клуб на вершину", — заявив Ібрагімович.